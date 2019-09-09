СМИ: Правительство Джонсона хочет обойти закон об отсрочке Брексита

Британский парламент ранее принял акт, обязывающий правительство просить об очередном переносе даты выхода из ЕС, если до 19 октября не будет договорённостей с Брюсселем.

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые могут позволить ему законно обойти действие закона об отсрочке Брексита, сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, обязывающий правительство просить ЕС об очередном переносе даты Брексита, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях выхода Соединённого Королевства.

Однако, как рассказали собеседники издания, Джонсон настаивает на том, что Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 31 октября, и намерен убедить Брюссель не соглашаться на новую отсрочку. В то же время вместе с официальным запросом правительство может направить письмо с изложением своей позиции, которая отличается от мнения парламентского большинства, и напрямую заявить, что не хочет переносить дату Брексита с 31 октября на 31 января.

— Мы намерены воспрепятствовать любой отсрочке. Пораженческий закон будет иметь значение только в том случае, если нам будет предложена отсрочка, однако, когда наш план станет понятен, весьма вероятно, что такого предложения не последует, — заявил источник газеты.

По его словам, кабмин имеет запасной план на случай, если Брюссель согласится перенести Брексит.

Угроза того, что Правительство Великобритании сможет обойти закон, который позволил парламенту взять под контроль процесс выхода страны из ЕС, может привести к тому, что оппозиции придётся поддержать предложение правительства о проведении досрочных выборов в палату общин. По данным издания, голосование по этому вопросу в понедельник станет последней возможностью для оппозиции бросить правительству вызов до того, как работа парламента будет приостановлена до середины октября.