Пять человек погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае — фото

Пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей "Мазда" и "Хонда" недалеко от станицы Спокойной в Отрадненском районе Краснодарского края. В распоряжении Лайфа имеются фотографии с места аварии.

По имеющимся данным, ДТП произошло во время плохой погоды, в районе сейчас идут дожди, на дорогах грязь. В результате столкновения погибло 4 находившихся в "мазде" человека:

Ахизаров А.П. 1961 г.р Ахизарова Т.А. 1963 г.р. Филина А.Н. 1969 г.р. Осика А.И. 1968 г.р.

К моменту написания публикации личность погибшего из "хонды" не была установлена, его тело ещё не извлекли из покорёженного авто. Причины случившегося выясняются.