Россия и Белоруссия проведут наблюдательный полёт над Польшей

В рамках международного Договора по открытому небу наблюдатели из России и Белоруссии проведут наблюдательный полёт над территорией Польши. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

— Группа государств-участников Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши, — говорится в сообщении.

Полёт будет выполнен в период с 9 по 13 сентября с аэродрома открытого неба Варшава по заранее согласованному с польской стороной маршруту. Его максимальная дальность составит 1,4 тысячи километров.