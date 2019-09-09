Россия и Белоруссия проведут наблюдательный полёт над Польшей

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Фото © Flickr / Alan Wilson

В рамках международного Договора по открытому небу наблюдатели из России и Белоруссии проведут наблюдательный полёт над территорией Польши. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Группа государств-участников Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши, — говорится в сообщении.

Полёт будет выполнен в период с 9 по 13 сентября с аэродрома открытого неба Варшава по заранее согласованному с польской стороной маршруту. Его максимальная дальность составит 1,4 тысячи километров.

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