В Тбилиси считают, что избрание местных властей незаконно и эта территория является неотъемлемой частью Украины.

Власти Грузии, отказываясь признавать выборы в Крыму, упорно демонстрируют себя как лучшего американского сателлита, и такая политика обречена на провал. Такое мнение выразил РИА "Новости" руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

— С упорством, достойным лучшего применения, американские сателлиты продолжают отказывать крымчанам в праве на демократическое развитие, которое немыслимо без регулярного избрания своих представителей в местный парламент, — сказал Молохов.

По словам собеседника агентства, такие "человеконенавистнические попытки изобразить жителей полуострова людьми второго сорта обречены на провал".

Ранее МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, заявив, что они незаконны. В ведомстве также подчеркнули, что считают этот полуостров "неотъемлемой частью Украины".

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в единый день голосования в России.

Ранее в МИД Украины также выразили протест в связи с выборами в Крыму.