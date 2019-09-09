Украина и США выполнят наблюдательный полёт над Россией

В период с 9 по 14 сентября наблюдатели США и Украины проведут наблюдательный полёт над территорией России. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Полёт будет выполняться на румынском самолёте Ан-30 с аэродрома Кубинка и пройдёт по согласованному с Россией маршруту под наблюдением находящихся на борту российских специалистов.

Кроме того, с 9 по 12 сентября российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия проведут наблюдательный полёт над Польшей.