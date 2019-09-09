Собянин заявил, что Мосгордума стала более разноплановой политически

Мэр поздравил всех избранных депутатов и отметил, что рассчитывает на конструктивную работу "на благо нашего любимого города и москвичей".

Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва самыми эмоциональными и реально конкурентными за последнюю историю. Об этом он заявил на своём персональном сайте.

— Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, кроме сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия", — отметил градоначальник.

По его убеждению, Мосгордума стала политически более разноплановой. Собянин выразил надежду, что это будет полезно городскому парламенту.

Мэр поздравил всех избранных депутатов и отметил, что рассчитывает на конструктивную работу "на благо нашего любимого города и москвичей".

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошли 8 сентября в Единый день голосования. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включил 225 человек. В Москве было открыто более 3,6 тысячи избирательных участков. Также в трёх округах города впервые состоялся эксперимент по электронному голосованию.