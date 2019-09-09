Главой Оренбургской области станет Денис Паслер

На втором месте на выборах оказался кандидат от КПРФ Максим Амелин, третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости).

Врио главы Оренбургской области, кандидат от "Единой России" Денис Паслер одерживает уверенную победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Он набирает 65,94% голосов, свидетельствуют данные регионального избиркома.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Максим Амелин с 23,72% голосов, третье место у Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) с 3,62% голосов. На четвёртой позиции Константин Горячев от Демократической партии России с 2,53% голосов, на пятой оказался Сергей Яцына от "Справедливой России" с 2,26% голосов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50 процентов голосов избирателей плюс один голос.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта назначил Паслера врио губернатора региона. В июне, получив поддержку местного отделения "Единой России", Паслер подал документы в областной избирком для участия в выборах.

40-летний Паслер окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию, затем получил второе высшее образование в Москве в Российском экономическом университете им. Плеханова.