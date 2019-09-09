В работе "Википедии" произошёл масштабный сбой

Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе онлайн-энциклопедии "Википедия". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые сообщения о нестабильности работы сервиса поступили в 01:00 мск. На сбои жалуются жители Великобритании, Германии, Франции, Италии, Португалии, Польщи, Швеции, Швейцарии. Также перебои наблюдаются в России, Украине и Беларуссии.

По данным портала, 80% жалуются на проблемы при работе с сайтом, 20% испытывают сложности с авторизацией.

Это уже второй масштабный сбой в работе "Википедии" за последние несколько дней.