В Японии из-за тайфуна ранено 20 человек и обесточено 930 тысяч домов

В столице страны были отменены занятия в школах, хотя ветер уже уменьшился и восстанавливается движение транспорта.

Около 930 тысяч домов временно остались без электричества из-за мощного тайфуна "Факсай", минувшей ночью накрывшего Токио, сообщила энергокомпания TEPCO.

Пострадало не менее 20 человек в соседней с Токио префектуре Тиба, где сильные дожди вызвали оползень. В японской столице были отменены занятия в школах, хотя ветер уже уменьшился и восстанавливается движение транспорта.

Footage of #typhoon #Faxai lashing my neighbourhood of Koenji in #Tokyo - the storm passed just to the east of here sparing us the strong "front right" quadrant. Areas to the east including Chiba have been hit hard pic.twitter.com/raZzMfajtf — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 8, 2019

К рассвету 15-й по счёту в этом году тайфун "Факсай" двигался со скоростью 25 км/ч в районе города Нарита, где находится главный международный аэропорт Токио. Из-за этого там отменилось около сотни рейсов.

По данным телеканала NHK, в некоторых районах ветром были выбиты стёкла в домах, повалены деревья и строительные леса.

Как отметило главное метеорологическое агентство Японии, давление в центре тайфуна составило 960 гектопаскалей (720 мм рт.ст.). Скорость ветра в порывах достигала 216 км/ч (60 м/с). "Факсай" движется в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии.