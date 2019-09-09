Оппозиция заявила о намерении оспорить итоги выборов главы Абхазии

Оппозиционный кандидат на пост главы Абхазии Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать итоги второго тура голосования. Об этом он сообщил на встрече со своими сторонниками.

— У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом. Поэтому мы это будем оспаривать, — сказал Квициния.

Он также призвал своих сторонников разойтись из штаба его партии до момента завершения подсчёта голосов, итоги которого ЦИК намерен огласить утром.

Ранее Лайф сообщал, что его оппонент в борьбе за кресло главы государства Рауль Хаджимба не стал дожидаться окончания подсчёта голосов и досрочно объявил себя победителем.