Врио главы Анадыря Николаев лидирует на выборах мэра города

Врио главы Анадыря Леонид Николаев от партии "Единая Россия" лидирует на выборах мэра, набрав 49,21% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней.
На втором месте оказался кандидат от партии КПРФ Владимир Гальцов (26,60%), на третьем, четвёртом и пятом — самовыдвиженцы Руслан Леонов (8,47%), Евгений Доржитаров (5,37%) и Андрей Кульговец (3,65%).
Предыдущий мэр Анадыря Илья Давиденко ушёл в отставку в марте из-за перехода на работу в Москве. Николаева назначили врио главы города в конце апреля, до этого он был первым замгубернатора Чукотки.
Ранее Лайф сообщил об итогах выборов губернатора Сахалинской области.
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