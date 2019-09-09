Учёные разработали пылесос для очищения среды от вредных частиц

В проекте участвовали учёные из Томского политехнического университета, Цзилиньского университета (КНР) и Университета Бен-Гуриона (Израиль).

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) создали оптический микропылесос, который максимально очищает окружающую среду и помещения от вредных частиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

По словам руководителя проекта — профессора отделения электронной инженерии ТПУ Олега Минина, оптический пылесос достаточно прост в построении.

— Используется мезоразмерная диэлектрическая микрочастица — в данном случае равносторонний кубоид — с показателем преломления относительно среды около 2, — сказал Минин.

В таком случае, по словам профессора, падающее на частицу оптическое излучение локализуется и сфокусируется вблизи её теневой поверхности.

Как рассказал учёный, если в микрочастице сделать небольшое отверстие, из-за воздействия оптических сил в него будут "втягиваться" наночастицы.

Ввиду того что размер микрочастицы от одного до десятка длин волн падающего излучения, такой подход позволит создать микросистемы очистки окружающей среды на чипе.

Кроме российских учёных, в проекте участвовали и их коллеги из Цзилиньского университета (КНР) и Университета Бен-Гуриона (Израиль).