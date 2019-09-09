Орнитологи Катара готовы обучить соколов отпугивать чаек в аэропортах России

Орнитологи Катара готовы помочь России в подготовке сокольничих для работы в аэропортах, чтобы отпугивать птиц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова научного сотрудника катарской ассоциации "Аль-Ганнас" по сохранению соколов и традиционных видов охоты Фарука аль-Аджли.

После ЧП с самолётом авиакомпании "Уральские авиалинии", который в прошлом месяце совершил жёсткую посадку на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья после столкновения со стаей чаек, тема борьбы с птицами около воздушных гаваней стала очень актуальной.

— Соколиная охота — это не только развлечение и дань традициям, но и хороший способ регуляции экосистемы, хищные птицы также отлично служат в аэропортах для отпугивания других птиц. Мы готовы обсуждать это с представителями РФ и предложить им помощь в подготовке сокольничих для использования их в аэропортах. Многие страны выделяют средства из бюджета на содержание сокольничих и соколов в районах аэропортов, — пояснил аль-Аджли.

По его словам, другие птицы инстинктивно боятся соколов и, когда они видят хищника около аэропорта, понимают, что нужно сторониться этого места.

Также ассоциация планирует обучить российских ветеринаров новейшим методам лечения соколов.

Обучение в Катаре по приглашению местной стороны уже прошли молодые ветеринары из Монголии, Казахстана и Грузии, в будущем катарские специалисты хотят пригласить на такие курсы и представителей России.