Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходившего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

23-летний россиянин, который был посеян на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Спортсмены провели встречу друг с другом во второй раз, 11 августа Медведев играл с Надалем в финале турнира в Монреале и уступил ему со счётом 3:6, 0:6.

33-летний Надаль, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в четвёртый раз победил на US Open, также на его счету рекордные 12 побед на Roland Garros, две на Уимблдоне и одна на Australian Open. Таким образом, в его активе теперь 19 побед на турнирах Большого шлема. По данному показателю испанец занимает второе место, уступая только швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.

Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который смог выйти в финал турнира Большого шлема, в прошлый раз на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Единственным россиянином, сумевшим одержать победу на US Open в мужском одиночном разряде, является Сафин, который выиграл турнир в 2000 году.