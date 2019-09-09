Британец застрелился, пытаясь разбить окно машины ружьём

По одной из версий, погибший изначально приехал на разборки с сидевшими в автомобиле.

Сотрудники лондонской полиции занимаются расследованием странного инцидента, произошедшего в воскресенье на одной из улиц города, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, несколько молодых людей сидели в автомобиле "Пежо", припаркованном неподалёку от банка Lloyds на Сайденхем-роуд. Около 15:25 (17:25 мск) к автомобилю подошёл крупного вида человек с ружьём в руках.

Детали произошедшего диалога остаются неизвестными, но после него сидевшие в машине быстро покинули салон и разбежались, а человек с ружьём решил разбить окна автомобиля прикладом.

Возможно, у мужчины было совсем немного опыта в этом деле, поскольку уже во время второго удара по стеклу оружие в его руках выстрелило и попало в самого стрелка. На место были вызваны полиция и медики, но спасти его не удалось.

По данному факту проводится расследование. По одной из версий, застрелившийся изначально приехал на разборки с сидевшими в машине.