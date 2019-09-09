Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной КНДР

По словам российского лидера, отношения между двумя странами "носят дружественный, конструктивный характер".

Развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна способствует безопасности на Корейском полуострове и в целом в регионе, говорится в телеграмме президента России Владимира Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР. Текст телеграммы показали главная северокорейская газета "Нодон синмун" и ЦТАК.

— Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества на разных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом, — говорится в телеграмме Путина.

По словам российского лидера, отношения между Россией и КНДР "носят дружественный, конструктивный характер". Как подчеркнул глава государства, это в полной мере подтвердила встреча лидеров двух стран во время визита Ким Чен Ына во Владивосток в апреле.

Путин пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР счастья и благополучия".

Ким Чен Ын в ходе переговоров во Владивостоке пригласил Путина посетить КНДР