Беглов лидирует на выборах главы Петербурга после обработки 90% протоколов

Голосование в Северной столице проходило на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных.

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,56% голосов после обработки 90,11% протоколов, свидетельствуют данные на онлайн-табло Центризбиркома.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова на данный момент получает 16,88% голосов, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов — 15,92% голосов.

Выборы в Петербурге проходили на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга — на экстерриториальных участках, называемых также дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленобласти, еще 15 — в Псковской.

Также 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.

Ранее Беглов поблагодарил петербуржцев за активность на выборах.