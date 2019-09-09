В порт Владивостока прибыл самый большой круизный лайнер в истории России

Лайнер вмещает до пяти тысяч пассажиров и 1551 членов команды. Длина судна составляет 347 метров, а ширина — 41 метр.

У морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой круизный лайнер, заходивший в российские порты, сообщил РИА "Новости" представитель морвокзала.

— В порт Владивостока зашёл самый крупный в его истории круизный лайнер Spectrum of the Seas. Это самое новое круизное судно во флоте компании Royal Caribbean, — сказал собеседник агентства.

На лайнере во Владивосток прибыло 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США. Круиз отправился из Шанхая 6 сентября.

Во Владивостоке на борт лайнера поднимутся около 200 российских пассажиров, а затем судно отправится к берегам Японии в Майдзуру и Фукуока и завершат плавание в Шанхае 14 сентября.

— Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты, — рассказал представитель морвокзала.

Он также добавил, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.

В 11:00 (04:00 мск) капитан корабля примет у себя делегацию из представителей администрации Приморья, Владивостока, портовых властей и морского вокзала.

Лайнер вмещает до пяти тысяч пассажиров и 1551 членов команды. Длина судна составляет 347 метров, а ширина — 41 метр. На борту есть стеклянная капсула, обеспечивающая гостям панорамный вид на высоте в 90 метров над океаном, симулятор скайдайвинга — аэротруба — и симулятор серфинга.

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