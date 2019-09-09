Потерянная на учениях ВМС США лодка-мишень сама проплыла 3100 миль до Ирландии

Сотрудники паромной компании Doolin Ferry в заливе Голуэй на востоке Ирландии нашли лодку ВМС США, которая была потеряна в ходе учений, а затем сама проплыла более 5 тысяч километров (≈3100 миль). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что необычный плавающий объект в водах залива был обнаружен ещё в понедельник, 2 сентября. В этот же день его вытащили на берег и пытались установить владельца, однако его поиски не приносили результатов.

Спустя почти сутки владелец лодки всё же нашёлся, им оказался Атлантический флот ВМС США, а сама ярко-оранжевая посудина на самом деле являлась высокоскоростной учебной мишенью (HSMST), которая была построена в 2015-м и успешно потеряна год назад в ходе учений у берегов побережья штата Вирджиния.