На выборах губернатора Алтая побеждает врио главы республики Хорохордин

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, на третьем — кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов.

На выборах губернатора Республики Алтай с 59% голосов одержал победу врио главы республики Олег Хорохордин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на республиканский избирком. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин (31,64% голосов), на третьем — кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов (6,54% голосов)

В марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио регионального главы был назначен Хорохордин.