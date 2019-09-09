Врио глав Забайкалья и Астраханской области побеждают на выборах губернатора

Врио главы Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов одерживает победу на выборах губернатора региона по итогам обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий. За него проголосовали 89,61% жителей.

По данным регионального избиркома, Осипова поддержали 248,5 тысячи избирателей. Следом идёт Елена Краузе от Партии пенсионеров (3,33% голосов). На третьем месте Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" (2,59% голосов), на четвёртом — Яна Шпак от Партии роста (2,07% голосов).

В свою очередь, врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов с 75,64% голосов.

На втором месте оказался депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ) с 11,81%. Депутат облдумы Тимофей Щербаков (ЛДПР) получает 5,12%, а Сергей Сычев (Партия пенсионеров) — 4,82%.

На данный момент 100% протоколов на выборах глав регионов обработаны также в Республике Алтай, Волгоградской области, Мурманской области, Курской области, Курганской области, Липецкой области, Оренбургской области, Сахалинской области. Скоро станут известны итоги выборов глав Башкирии, Вологодской области, Санкт-Петербурга, Калмыкии, Ставропольского края и Челябинской области.