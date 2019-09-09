Минфин поддержал возвращение пива на футбольные трибуны

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Госдуме, но дата первого чтения ещё не определена.

Продажа пивной продукции во время футбольных матчей вновь может вернуться на российские стадионы. Соответствующий законопроект был одобрен Министерством финансов России. Об этом сообщают "Известия".

Как отмечается в статье, Минфин на основе анализа состоявшегося в России чемпионата мира по футболу, проходившего с 14 июня по 15 июля 2018 года, установил, что, несмотря на разрешение на продажу в этот период пива на стадионах, на безопасности зрителей это не сказалось. Правда, с оговоркой, что для этого необходимо соблюдать "должный" уровень организации мероприятия.

Также, по мнению ведомства, продажа пива во время игр поспособствует развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность спортивных событий. Кроме того, согласно законопроекту, часть выручки с продажи алкоголя должна быть направлена на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

В конце июля документ был зарегистрирован в Госдуме, однако дата первого чтения ещё не определена. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России был введён 1 января 2005 года.