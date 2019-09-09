Хабиров с огромным отрывом побеждает на выборах главы Башкирии

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров побеждает на выборах главы региона с 82,02% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский избирком.
— (Радий) Хабиров — 82,02%. Обработано 100% протоколов, — приводит агентство слова собеседника.
Кандидат Юнир Кутлугужин (КПРФ) набирает 6,89% голосов, Иван Сухарев (ЛДПР) — 4,53%, Зульфия Гайсина ("Яблоко") — 1,53%. Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") — 1,23%, Рафис Кадыров ("Патриоты России") — 1,1%, Владимир Барабаш ("Гражданская сила") — 0,97%, Владимир Кобзев (Партия пенсионеров) — 0,81%.
Для победы в первом туре кандидату нужно набрать 50% плюс один голос избирателя.
Президент России Владимир Путин назначил Хабирова врио главы Башкирии 11 октября прошлого года после отставки Рустэма Хамитова.
На данный момент 100% протоколов на выборах глав регионов обработаны также в Забайкалье, Астраханской области, Курской области, Курганской области, Липецкой области, Республике Алтай, Волгоградской области, Мурманской области, Оренбургской области, Сахалинской области. Скоро станут известны итоги выборов глав Калмыкии, Вологодской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Челябинской области.
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