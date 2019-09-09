Детские пособия вырастут в России с будущего года

Наибольшие суммы получат жители Сахалинской области, а также Чукотки и Камчатки.

С 2020 года в России втрое увеличатся пособия на первого ребёнка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Министерства труда.

Ежемесячные пособия вырастут на 7% и составят порядка 12 тысяч рублей в среднем. Общая сумма пособий в следующем году будет равна 150 миллиардам рублей, что втрое больше, чем в текущем. В 2021 году планируется увеличить размер пособий до 156 миллиардов, а в 2022-м — до 164.

Наибольшие суммы получат жители Сахалинской области (29 тысяч рублей) , Чукотки (23,3 тысячи) и Камчатки (21,7 тысячи). Наибольшее число семей, которым полагаются пособия, проживают в Краснодарском крае, Башкирии и Москве.