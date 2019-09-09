Действующий губернатор Ставрополья побеждает на выборах с 79,65% голосов

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров одерживает победу на выборах регионального главы с 79,65% голосов после обработки всех протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой избирком.

— У Владимирова — 79,65% после обработки 100% протоколов без учёта столичных цифровых участков, там проголосовало 99 человек. Корректировки после обработки [будут] самые небольшие, — приводит агентство слова собеседника.

На данный момент все протоколы на выборах региональных глав обработаны также в Забайкалье, Астраханской области, Башкирии, Курской области, Курганской области, Липецкой области, Республике Алтай, Волгоградской области, Мурманской области, Оренбургской области, Сахалинской области. Скоро будут подведены окончательные итоги выборов глав Санкт-Петербурга, Калмыкии, Вологодской области, Ставропольского края и Челябинской области.