Господствующий антициклон принёс москвичам тёплую и сухую погоду

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Фото © Instagram / ruzilya_bika

Третья неделя сентября встречает жителей и гостей российской столицы тёплой и сухой погодой. В понедельник в небе над Москвой господствует антициклон, об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, сегодня столбики термометров в Москве будут показывать до +22…+24°, в Подмосковье — +20…+25 °С. Ветер северный, скорость — 1−6 м/с.

Атмосферное давление будет стабильное и составит 757 мм рт. ст. Местами ожидается переменная облачность, без осадков.

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