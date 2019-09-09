Немецкий детектив Реш согласился передать материалы о крушении MH17 Малайзии

Немецкий детектив Йозеф Реш готов к сотрудничеству с властями Малайзии в вопросе передачи материалов расследования дела о крушении самолёта MH17 под Донецком в 2014 году. Об этом Реш заявил после слов премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада о готовности принять его доказательства.

— Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката, — приводит РИА "Новости" слова детектива.

Ранее премьер Малайзии выразил готовность выслушать позицию Реша, которую не учла совместная следственная группа.

Напомним, что Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июня 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа, производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Доказательства российской стороны касательно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы.