Жительницу Камчатки подозревают в утоплении двух своих маленьких детей в бухте

Сотрудники Следственного комитета на Камчатке расследуют уголовное дело против местной жительницы, которая подозревается в убийстве двух своих детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам следствия, 9 сентября в районе 11 часов утра подозреваемая вместе с детьми 1,5 года и 5 лет находилась на прибрежной полосе бухты Крашенинникова города Вилючинска, где решила их утопить и потащила в воду.

По сообщениям региональных СМИ, крики детей услышал находящийся неподалёку мужчина, который вызвал полицию. По неподтверждённым данным, младший ребёнок погиб на месте, старший — в реанимации.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц), в настоящий момент решается вопрос о её задержании.