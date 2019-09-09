Текслер побеждает на выборах губернатора Челябинской области

Врио главы Челябинской области Алексей Текслер побеждает на выборах губернатора региона. По итогам обработки 100% протоколов он набрал 69,31% голосов, о чём свидетельствуют данные облизбиркома.
— На данный момент обработано 100% протоколов. Алексей Текслер набрал 69,31% голосов, — сообщили в областном избиркоме.
На втором месте оказался Константин Нациевский от КПРФ с 12,02% голосов, далее идёт Виталий Пашин (ЛДПР) с 8,84%, потом Сергей Смышляев ("Родина") с 3,27% и Алексей Севастьянов ("Гражданская сила") с 3,23% голосов.
Явка избирателей составила 45,14%.
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