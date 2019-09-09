Мачеха-американка запрещает пасынку говорить на русском языке

Пользователь портала Reddit под ником brightred_ рассказал, что мачеха-американка не даёт ему разговаривать на русском языке. 16-летний подросток переехал в США пять лет назад, но русский язык не забыл и общается на нём с братом.

Однажды ребята играли в видеоигры в гостиной, когда в комнату вошла мачеха. Женщина была явно не рада слышать непонятную для неё речь и потребовала, чтобы братья перешли на английский, обратив внимание на их невежливое поведение. Тем не менее ребята не вняли просьбе "родственницы" и продолжили общение на великом и могучем.

В Сети юноша попросил совета, стоило ему игнорировать мачеху или же лучше было бы послушать её. Пользователи в комментариях встали на сторону подростка, отметив пассивную агрессию в поведении женщины.