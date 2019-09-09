СМИ: Экспорт российского угля на Украину вырос в три раза

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Фото © Pixabay

Украина стала ещё больше закупать российского угля. Так, в июле экспорт увеличился в три раза — до 394,8 тыс. тонн. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Однако показатели июля 2019 года на 50 процентов ниже, чем в прошлом году. Эксперты поясняют, что уменьшение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию: снижаются производство кокса, выплавка чугуна и стали.

По данным СМИ, сейчас запасы угля на складах украинских ТЭЦ составляют всего 688,4 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

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