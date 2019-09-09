Жительница Камчатки в момент убийства своих детей кричала, что "её все бросили"

Жительница Камчатки, утопившая двух своих детей в бухте в Вилючинске, в момент убийства кричала, что её все бросили. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, мать верёвками привязала детей к себе и пошла в воду. Один из наблюдавших эту картину очевидцев подумал, что таким образом она закаливает организм детей, но женщина уходила всё дальше и дальше от берега. Мужчина бросился за ними в воду. Он попытался вытащить их, но женщина оттолкнула его с криком: "Меня все бросили, я никому не нужна, мне никто не нужен". В итоге мать удалось достать из воды, дети же захлебнулись.

Сейчас подозреваемая находится в невменяемом состоянии. На допросе она рассказала, что детей было нечем кормить, а муж изменял ей.

Напомним, ранее по факту убийства двух малолетних детей было возбуждено уголовное дело. Одному ребёнку было пять лет, другому — полтора года.