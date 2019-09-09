Пассажир сообщил о бомбе в ручной клади на борту рейса Ереван — Москва

Пассажир рейса Ереван — Москва авиакомпании "Сибирь" сообщил о бомбе в ручной клади на борту самолёта. Как сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении, он уже задержан.

— Во время посадки на рейс 908 Ереван — Москва авиакомпании "Сибирь" один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба, — сообщили представители комитета на своей странице в "Фейсбуке".

После проверки в самолёте не нашли никаких опасных предметов.

— Информация о наличии взрывного устройства на борту не подтвердилась. После завершения проверки экипаж приступил к выполнению рейса. Задержка составила чуть более двух часов, — сообщили Лайфу в пресс-службе Группы компаний S7.

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