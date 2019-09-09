ОДК соберёт новый двигатель для Ка-62 взамен французскому

Также инициирован ещё один проект по этой линии. Создание ВК-650В для вертолёта Ка-226.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), которая входит в "Ростех", занимается производством нового двигателя вместо французского Ardiden 3G, установленного на современных вертолётах Ка-62. Об этом РИА "Новости" сообщил генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин, заместитель генерального директора.

— Кроме того, по линии разработчика этих двигателей — "ОДК-Климов" — мы инициировали ещё два проекта. Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в него, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 л.с. Второй проект — ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолёт Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России, — рассказал Шмотин.

На сегодняшний день на эти вертолёты устанавливаются двигатели Ardiden 3G французской компании Turbomeca по договору, подписанному в 2010 году. Двигатели отвечают всем современным требованиям.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в России идёт оснащение новым оборудованием самолётов Ил-80 и Ил-82, предназначенных для управления войсками в условиях ядерной войны.