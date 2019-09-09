У безработного москвича угнали BMW X5 за пять млн

У безработного жителя Москвы угнали BMW X5. Машину похитили на проспекте Вернадского. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Внедорожник угнали с неохраняемой парковки. О чём безработный житель Москвы 1975 года рождения и сообщил в полицию. Ущерб уже оценили в пять миллионов рублей.

Угонщик объявлен в розыск.

Как уже сообщал Лайф, в июле страховщики называли самые угоняемые автомобили у россиян в 2019 году.