Самовыдвиженцы заняли 26 мест в Мосгордуме

Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме после того, как было обработано 100% протоколов. Об этом журналистам сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

— Больше всего — 26 мандатов — получают самовыдвиженцы, 13 мандатов — КПРФ и по три мандата "Справедливая Россия" и "Яблоко", — пояснил Горбунов.

Итоговая явка избирателей на выборы депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.

Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва прошли 8 сентября в единый день голосования. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включил 225 человек. В Москве было открыто более 3,6 тысячи избирательных участков. Также в трёх округах города впервые состоялся эксперимент по электронному голосованию.