Вышинский рассказал, где будет работать после освобождения

По словам журналиста, он получил новый опыт, который пригодится ему в будущей работе.

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, прибывший в Москву 7 сентября после освобождения из заключения на Украине, ответил на вопрос корреспондента Лайфа о том, где планирует работать в ближайшее время.

— Я по-прежнему сотрудник РИА "Новости". Если не выгонят, то буду работать. И, конечно, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой. Тем более у меня появился новый опыт, — сказал Вышинский.

Журналист добавил, что новое видение пригодится ему в дальнейшей работе. Ранее Вышинский поблагодарил за своё освобождение президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и журналистов.

Напомним, обмен между Россией и Украиной был совершён 7 сентября по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.