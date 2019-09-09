Москве пообещали июльскую жару

По крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться, хотя утром будут наблюдаться характерные для осени туманы.

Погоду в центральных регионах России определяет антициклон. В начале недели осадков не ожидается, днём будет по-летнему тепло — до +27 градусов. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

— Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10−15 градусов, днём — 21−26 градусов. Это июльские значения, — отметила Паршина.

Так, с 10 по 13 сентября в Москве сохранится летняя сухая погода: ночью — до +13 градусов, днём — до +25. В выходные могут пройти кратковременные дожди, но тепло всё равно сохранится.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях также лето — до +23 градусов. В Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми в середине недели ожидается потепление до +20 градусов.

На черноморском побережье продолжается бархатный сезон — днём здесь до 28−30 градусов. Температура воды — +24 градуса.

А вот в Поволжье лето закончилось: в Саратовской и Оренбургской областях сохраняются ночные заморозки до −3 градусов.