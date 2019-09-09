Google ответил РКН на обвинения о вмешательстве в выборы из-за политрекламы

Компания Google ответила на претензии Роскомнадзора о вмешательстве в выборы из-за политической рекламы. Там убеждают, что поддерживают "ответственные политические рекламные объявления", которые якобы соответствуют местному законодательству. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, Google отказалась уточнить в заявлении, осуществлялось ли распространение политической рекламы в единый день голосования.

Как сообщал Лайф, ранее Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы системы "умного голосования", продвигаемой Алексеем Навальным.