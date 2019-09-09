В консервированной сайре нашли мышьяк

В проверке "Росконтроля" участвовало пять брендов. Три из них рекомендованы к покупке.

Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" опубликовал результаты исследования брендов сайры в консервах.

Эксперты изучили продукты марок "Доброфлот", "5 морей", ARO, "Море внутри", "Дальморепродукт". Консервы проверялись на соответствие требованиям безопасности, количество рыбы в общей массе продукта, содержание соли и вкус.

Сайра тихоокеанская марок "Море внутри", "Дальморепродукт" и "Доброфлот" рекомендуются к употреблению. Они соответствуют всем требованиям безопасности, в них самое большое количество рыбы в банке в соотношении с бульоном.

"5 морей" также советуют покупателям, но отмечается, что количество белка в консервах значительно ниже, чем заявлено в составе на упаковке.

А вот марка ARO получила замечания в ходе исследований. В рыбе слишком низкое содержание жиров для сайры, наименьшее содержание продукта в упаковке по отношению к бульону и горький вкус. Также экспертов смутило высокое содержание мышьяка в продукте, хоть оно и соответствует требованиям безопасности.

Напомним, ранее "Росконтроль" проверил качество копчёной курицы в магазинах. Четыре из шести брендов попали в чёрный список.