Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

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Фото © Shutterstock

Предполагается, что данное нововведение исключит возможность продажи алкоголя несовершеннолетним.

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

Нововведение готовится в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов.

При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймём уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость, — сказал Акимов.

По словам вице-премьера, данное новшество позволит исключить продажи спиртного подросткам, а также людям в состоянии алкогольного опьянения. Планируется установить тачскрины для считывания отпечатков и устройства с функцией распознавания лиц.

Ранее стало известно, что более половины россиян пока не готовы получить электронный паспорт.

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