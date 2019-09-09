В страшном ДТП на Кубани погибли члены ЦИК

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Фото © LIFE

В лобовом столкновении авто недалеко от станицы Спокойной в Краснодарском крае погибли члены ЦИК. Об этом на итоговой пресс-конференции по прошедшим в стране выборам сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

— У нас прискорбная новость: в Краснодарском крае в аварии погибли четверо человек, члены избирательной комиссии, — отметила она и попросила почтить память коллег.

Также Памфилова предложила оказать родственникам погибших помощь.

Напомним, в ночь на понедельник пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей "Мазда" и "Хонда". По имеющимся данным, ДТП произошло из-за плохой погоды.

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