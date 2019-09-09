Памфилова о вбросе бюллетеней: Или мозгов нет, или совести

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что те, кто вбрасывает бюллетени на оборудованных камерами избирательных участках, не имеют "мозгов или совести". Так она отреагировала на нарушения на УИК в Сергиевом Посаде.

— Или мозгов нет, или совести нет. Я уже об этом говорила: есть видеонаблюдение, где всё контролируется. Для чего это делается — не знаю. Если не провокация, то глупость, преступление, — заявила председатель Центризбиркома.

Накануне Памфилова рассказала, откуда берутся нарушения и фейки на выборах. Она считает, что появляющиеся сведения о различных нарушениях, якобы происходящих во время единого дня голосования, говорят о том, что существует некий запрос на подобного рода информацию.