Памфилова о вбросе бюллетеней: Или мозгов нет, или совести

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что те, кто вбрасывает бюллетени на оборудованных камерами избирательных участках, не имеют "мозгов или совести". Так она отреагировала на нарушения на УИК в Сергиевом Посаде.

Или мозгов нет, или совести нет. Я уже об этом говорила: есть видеонаблюдение, где всё контролируется. Для чего это делается — не знаю. Если не провокация, то глупость, преступление, — заявила председатель Центризбиркома.

Накануне Памфилова рассказала, откуда берутся нарушения и фейки на выборах. Она считает, что появляющиеся сведения о различных нарушениях, якобы происходящих во время единого дня голосования, говорят о том, что существует некий запрос на подобного рода информацию.

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