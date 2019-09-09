В Грозном ликвидировали мужчину, открывшего огонь по полицейским

В Грозном полицейские ликвидировали мужчину, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает МВД РФ по республике Чечня.

— Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман Азиев получил ранения, от которых скончался, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в Ленинском районе Грозного, когда сотрудники ГИБДД остановили машину Азиева 2001 года рождения для проверки документов.