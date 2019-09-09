В российских кинотеатрах начнут продавать комиксы Marvel и DC

В российской сети кинотеатров "Каро" в ближайшие полгода в продаже появятся комиксы Marvel и DC и товары, посвящённые фильмам этих студий. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на президента "Каро" Ольгу Зинякову.

Планируется открытие пяти подобных магазинов. Зинякова отметила, что в России растёт популярность комиксов и супергероев. Партнёром проекта станет интернет-магазин Not Stuff Toys, с которым "Каро" уже сотрудничала при открытии экспериментальной торговой точки в кинотеатре "Октябрь" в 2018 году.

Ранее стало известно, что фильм "Джокер", повествующий о злодее из вселенной DC Comics, взял главный приз Венецианского кинофестиваля.