Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

24

Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

На выборах главы Калмыкии победу с 82,57% голосов одержал врио руководителя республики Бату Хасиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Александра Дикалова.

В регионе уже обработано 100% протоколов. Второе место заняла Наталья Манжикова из "Справедливой России", набрав 8,51% голосов, третье — Пётр Вышкварок из ЛДПР с 3,35%, четвёртое — Батыр Мучаев из "Патриотов России" с 2,75%. Явка составила 55,14%.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×