Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии

На выборах главы Калмыкии победу с 82,57% голосов одержал врио руководителя республики Бату Хасиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Александра Дикалова.

В регионе уже обработано 100% протоколов. Второе место заняла Наталья Манжикова из "Справедливой России", набрав 8,51% голосов, третье — Пётр Вышкварок из ЛДПР с 3,35%, четвёртое — Батыр Мучаев из "Патриотов России" с 2,75%. Явка составила 55,14%.