Турчак заявил, что "Единая Россия" может получить 25 мандатов в Мосгордуме

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что фракция получает большинство в Мосгордуме и может рассчитывать на 25 мандатов.
— В Мосгордуму проходит 25 депутатов, таким образом, у фракции "Единой России" будет большинство, — приводит слова Турчака ТАСС.
Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва прошли 8 сентября в единый день голосования. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включил 225 человек. В Москве было открыто более 3,6 тысячи избирательных участков. Также в трёх округах города впервые состоялся эксперимент по электронному голосованию.
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