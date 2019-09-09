В Киеве раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

Беседа лидеров состоялась 7 сентября по итогам обмена пленными между Россией и Украиной.

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал "Украинской правде", как проходил разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после обмена пленными.

— Это был равный разговор двух президентов... Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождения... Изменений в договорённостях никаких не было. Всё, о чём договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано, — сообщил Ермак изданию.

Также он отметил, что во время переговоров между странами Россия "не меняла своего поведения и своей позиции", не привлекала к участию третьих лиц.

Напомним, 7 сентября произошёл телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Предметом обсуждений были итоги по обмену между государствами.