В Киеве оценили возможность нового обмена заключёнными с Россией

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский поставил задачу провести ещё один обмен удерживаемыми лицами с Россией. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

— Мы каждый день над этим работаем, безусловно. Это был первый шаг. Вы знаете, что после обмена был ещё один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие, — сказал Ермак.

По его словам, в России "остаются сотни лиц", освобождения которых будет добиваться Украина.

Напомним, обмен между Россией и Украиной был совершён 7 сентября по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей. В их числе глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, а с другой стороны — осуждённые в России Роман Сущенко и Олег Сенцов.