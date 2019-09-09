Россияне стали затягивать с кредитными платежами

В России с января по июль среднее значение просроченной задолженности по кредитным картам более чем на 30 дней превысило 3%. В прошлом году этот показатель был равен 2,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

— Причинами такого роста просроченной задолженности можно считать активные кредитные политики банков, которые в декабре 2018 года поставили рекорд по количеству выданных карт — один миллион единиц, тогда как годом ранее были выданы "скромные" 760 тысяч карт, — говорится в исследовании экспертов.

За первые семь месяцев текущего года объём выдачи кредитных карт превысил 350 миллиардов долларов. За аналогичный период прошлого года он составил менее 250 миллиардов долларов, в 2017 году — около 165 миллиардов. Чаще всего кредитные карты выдают в ноябре-декабре. Это связано с повышенным спросом потребителей и стремлением банков выполнить годовые бизнес-планы.

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